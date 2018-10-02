Cem Yılmaz 90’lara döndü

Ozan Güven’le birlikte iki kısa filmle seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Cem Yılmaz, Karakomik adını verdiği film projesinde iki farklı filmi seyirciyle buluşturacak. Filminin çekimleri boyunca sosyal medya hesabından bol bol fotoğraf paylaşan Yılmaz, bu süre zarfında sosyal medya fenomenlerini de sette konuk ederek farklı bir reklam çalışmasına da imza attı. Yılmaz’ın hesabından yaptığı son paylaşım ise takipçilerini şaşırttı. İlk meşhur olmaya başladığı zamanlardaki imajını yeniden yapmış gibi görünen Yılmaz, yanında Ozan Güven’le birlikte göründüğü selfieyi; “90’larda eserdik… Heştek krallar!” notuyla paylaştı.