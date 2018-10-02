Cem Yılmaz 90’lara döndü
Son zamanlarda yoğun bir şekilde son projesi Karakomik filmlerle ilgilenen Cem Yılmaz, bir yandan da sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor.
02/10/2018
Ozan Güven’le birlikte iki kısa filmle seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Cem Yılmaz, Karakomik adını verdiği film projesinde iki farklı filmi seyirciyle buluşturacak. Filminin çekimleri boyunca sosyal medya hesabından bol bol fotoğraf paylaşan Yılmaz, bu süre zarfında sosyal medya fenomenlerini de sette konuk ederek farklı bir reklam çalışmasına da imza attı. Yılmaz’ın hesabından yaptığı son paylaşım ise takipçilerini şaşırttı. İlk meşhur olmaya başladığı zamanlardaki imajını yeniden yapmış gibi görünen Yılmaz, yanında Ozan Güven’le birlikte göründüğü selfieyi; “90’larda eserdik… Heştek krallar!” notuyla paylaştı.