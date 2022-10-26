Cem Yılmaz 'Ayzek ile Bir Gece' filminin çekimlerine başladı

Cem Yılmaz'ın 2019 yapımı 'Karakomik Filmler: 2 Arada' filminde canlandırdığı Ayzek karaterine odaklanan yeni filminin çekimleri başladı.

Yılmaz, çekimlerin başladığını, üzerinde 23 Ekim tarihini gösteren klaket görseli ile sosyal medyadan duyurdu.

'Ayzek ile Bir Gece'de Cem Yılmaz'a Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Tülin Özen ve Ahsen Eroğlu eşlik ediyor.

Filmin ilk duyurusunu haziran ayının başında Instagram hesabından yapan Cem Yılmaz, "Ayzek'in çalıştığı feribot hattı biz filmi çektikten 3 ay sonra kaldırıldı. Artık o arabalı vapur yok. Peki sonra ne oldu? Bunu yeni yazmaya başladığım filmde göreceğiz" ifadelerine yer vermişti.

Dolayısıyla yeni filmin, 'Karakomik Filmler: 2 Arada'dan sonraki bir dönemi anlatacağı tahmin ediliyor.

Cem Yılmaz'ın senaryolarını kaleme aldığı ve yönettiği, toplamda 4 filmden oluşan Karakomik Filmler serisi 2019 ve 2020 yılında seyirciyle buluşmuş ancak gişede büyük bir başarı gösteremeyerek izleyenlerden karışık eleştiriler almıştı.

Cem Yılmaz, serinin filmlerini kendi yazıp yönetti ve başrolü de kendi üstlendi.

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26/10/2022 11:47