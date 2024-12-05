Cem Yılmaz: Tarkan gurbette bana destek oldu

Ünlü şarkıcı Tarkan ile Pınar Tevetoğlu, geçtiğimiz ay Cem Yılmaz'ın Düsseldorf'taki gösterisini izledi.

Tarkan, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile bir araya geldiği anları sosyal medya hesabında paylaşmıştı.İkilinin bir araya geldiği anlar uzun süre gündem oldu.

"GURBETTE BANA DESTEK OLDU"

Gazete Magazin'in haberine göre, Cem Yılmaz, şarkıcının gösterisini izlemeye gelmesiyle ilgili konuştu.

Yılmaz "Tarkan gurbette bana destek oldu. Sağolsun. Tarkan en son 20 sene önce izlemiş beni. 'Cem baya kendini geliştirmiş' diye düşünmüş olabilir" dedi.

Yılmaz sözlerini "Güzel, değerli, üreten insanlar birbirini seviyor. Ne onun ne de benim birbirimizi iltifatla pohpohlamaya ihtiyacımız yok. Güzel olan şey, mesleğine benzer şekilde yaklaşan insanların bir arada olması" diye tamamladı.

"CMXXIV" adlı gösterisiyle seyirciyle buluşan Yılmaz, sosyal medya paylaşımında Tarkan'a da teşekkür etmeyi ihmal etmemişti. Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Düsseldorf'ta bu geceyi güzelleştiren tüm seyircime ve can arkadaşım Tarkan ve ailesine çok teşekkür ederim. Beni ilk günkü heyecanıma götüren bir performanstı! Çok yaşa kral."

"İYİ GELDİK BİRBİRİMİZE"

Tarkan ise ünlü komedyen Cem Yılmaz ile bir araya geldiği anları sosyal medya hesabında paylaşmış ve "Dün sevgili Cem ve dostlarla çok hoş sohbetli, tatlı bir akşam geçirdik. E biraz güldük, eğlendik de tabii. İyi geldik birbirimize. Unutulmaz bir anı oldu" notunu düşmüştü.

Cem Yılmaz da Tarkan ile pozunu esprili bir notla paylaştı. Ünlü komedyen, "Genç seslerden Tarkan ve ben. Bu çocuğa dikkat! İnanılmaz doğru adımlarla gümbür gümbür geliyor" ifadelerini kullandı.

"BİZLERE ŞAHANE BİR GECE YAŞATTIN"

Tarkan kulis pozlarını ise "Gösteri kuliste devam etti dün gece. Sen çok yaşa Cem. Dün bizlere şahane bir gece yaşattın. Güldük, eğlendik, hayatın ağırlığını biraz attık üzerimizden, hafifledik sayende. Bitanesin, iyi ki varsın arkadaşım" notuyla paylaştı.