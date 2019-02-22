Cem Yılmaz: Uzun zamandır alışveriş yapmıyorum

Türkiye'nin yatırım potansiyeli, sektördeki yeni trendler ve AVM'lerin sosyal hayata etkilerinin masaya yatırılması planlanan Alışveriş Ekonomi Zirvesi, bu sene süpriz bir konuğu ağırlayacak.

“BENİMLE BİR SAAT GEÇİRMEK İSTERSENİZ BEKLİYORUM”

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği'nin bir otelde düzenlediği organizasyonda konuşma yapacak olan komedyen Cem Yılmaz, katılacağı etkinliği sosyal medya sayfasından bir video yayınlayarak sevenleriyle paylaştı. Yılmaz “Merhaba, 5 Mart'ta Alışveriş Ekonomisi Zirvesi var. Orada benimle bir saat geçirmek isterseniz bekliyorum. Lidyalılardan günümüze kim ne aldı, kim ne verdi, alışveriş nedir? Uzun zamandır da alışveriş yapmıyorum bakacağım. Orada anlatacaklarımı dinlemek isterseniz, 5 Mart'ta, sakın kaçırmayın” ifadelerini kullandı.