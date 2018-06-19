Cem Yılmaz ‘yeni filme hazırlık’ notuyla paylaştı

Son olarak Arif ve 216 filmiyle hayranlarının karşısına çıkan Cem Yılmaz, kısa bir süre önce yeni bir filmin müjdesini de vermişti. Hayranlarını heyecanlandıran Cem Yılmaz yaptığı son paylaşımla bu defa müzik yeteneğini ortaya koydu. Evinde bulunan müzik stüdyosuna Özkan Uğur ve Zafer Algöz’le birlikte giren Yılmaz; ‘Özkan abim Zafer abim ve Ben yeni filme hazırlanırken’ notunu düştü.