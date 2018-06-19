HABER KIBRIS

Cem Yılmaz ‘yeni filme hazırlık’ notuyla paylaştı

Müzik tutkusu geniş bir kitle tarafından bilinen Cem Yılmaz, yaptığı son paylaşımla yine kulakların pasını sildi.

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19/06/2018

Cem Yılmaz ‘yeni filme hazırlık’ notuyla paylaştı
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Son olarak Arif ve 216 filmiyle hayranlarının karşısına çıkan Cem Yılmaz, kısa bir süre önce yeni bir filmin müjdesini de vermişti. Hayranlarını heyecanlandıran Cem Yılmaz yaptığı son paylaşımla bu defa müzik yeteneğini ortaya koydu. Evinde bulunan müzik stüdyosuna Özkan Uğur ve Zafer Algöz’le birlikte giren Yılmaz; ‘Özkan abim Zafer abim ve Ben yeni filme hazırlanırken’ notunu düştü.

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TAGS: Cem Yılmaz, defne samyeliCem Yılmaz
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HK MAGAZİN

Işın Karaca’dan Talat Bulut yorumu

HK MAGAZİN

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut'un sette çalışan asistanı taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırmıştı. Yaşanan bu skandal olay sonrası ünlü isimler de taciz iddiasına sessiz kalmayarak düşüncelerini belirtti. Şarkıcı Işın Karaca ise Talat Bulut’un böyle bir şey yapacağına inanmadığını söyleyip, suçluluğu kanıtlanmamış Bulut'un üzerinden reklam yapılmaması gerektiğini ifade etti.

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