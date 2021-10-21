Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlığı tepkisi

Gazeteci Nilay Örnek'in podcast yayınına konuk olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, aşı karşıtlarının öne sürdüğü 'çip' iddialarına esprili bir dille yanıt verdi. Pfizer'a ait Viagra ilacını hatırlatan Yılmaz, "Çipi koyacaksam ben ona koyarım" diye konuştu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Aşılamada yavaşlama sonrası vatandaşlara çağrılar yapılırken, Türkiye'de aşısızların oranı da bir hayli yüksek. Aşı karşıtlığına yol açan iddialardan en yaygın olanı ise 'aşıyla çip takıldığına ve kısır yaptığına' inanılması.

Türkiye’de koronavirüsle mücadele aşı karşıtlarının iddialarıyla zorlaşırken Cem Yılmaz da konu ile ilgili birkaç tespitte bulundu. Gazeteci Nilay Örnek'in podcast yayınına konuk olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, aşı karşıtlarının çip iddialarına Viagra üzerinden örnek verdi.

Kendisi de iki doz Biontech aşısı olan Cem Yılmaz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Aşı olun diyorsun 'Pfizer içine neler koymuştur' sen biliyor musun diyor. Viagra ile ilgili hiç kimse bu kadar düşünmedi. O da aynı firmanın. Çipi koyacaksam ben ona koyarım. Hem hazır anten de var. Birbirinden hap alıp içenler aşının içinde ne var diyor"

Bu habere tepkiniz:



21/10/2021 11:26