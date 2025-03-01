Cem Yılmaz'dan oğlu Kemal ile yeni paylaşım: Tartıyı ona devrettim

Oyuncu ve model Ahu Yağtu ile 10 Mart 2012'de nikah masasına oturan Cem Yılmaz, 20 ay süren evliliğini 2013'te anlaşmalı olarak bitirmişti.



Bu evlilikten Kemal adında bir çocuğu olan Cem Yılmaz, zaman zaman oğluyla yaptığı paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu'nun oğulları Kemal Yılmaz

"SENE 1979...BU TARTI İLE 105 LİRA KAZANMIŞTIM"

Ünlü komedyen, oğlunun kucağında tartıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Cem Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sene 1979. Bu tartı ile bir günde 105 lira kazanmıştım... Kampanyam bile vardı. Tartılma 1 lira, 100 kilo üstü 2,5 lira... Şimdi Kemal'e devrediyorum. Koç Köprüsü çıkışında başlıyor, yarın."