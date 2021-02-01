Cem Yılmaz'dan şaşırtan Serenay Sarıkaya açıklaması!

Cem Yılmaz önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Bir klinikten çıkan komedyen, fizik tedavi gördüğünü söyledi.

Bir süredir birlikte olduğu Serenay Sarıkaya ile ilişkilerini sonlandıran Yılmaz, Sarıkaya’nın Cem Yılmaz’ın sosyal medyadaki bir görüntüsü beğenmesi ilişkilerine bir şans verdikleri olarak yorumlanmıştı.

Muhabirlerin soruları karşısında Yılmaz, "Yok barışmadık. Küsmedik ki barışalım" diyerek cevap verdi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya, Kasım 2019'da sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlamıştı. Karantina günlerini birlikte geçiren sevgililer, geçen ekim ayında da yollarını ayırmıştı.

İkili o günden sonra hiçbir araya gelmedi. Sarıkaya ve Yılmaz, ayrılık soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

SERENAY'DAN SÜRPRİZ BEĞENİ

Ancak önceki akşam Serenay Sarıkaya'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Güzel oyuncu, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımını beğendi. Sarıkaya'nın bu hareketi 'Barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.

CEM, YENİDEN TAKİP ETTİ

Öte yandan Yılmaz, yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya’yı Instagram hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Sarıkaya, Cem Yılmaz’ın bu hamlesine rağmen eski sevgilisini takip ediyordu.

MİLLİYET

Bu habere tepkiniz:



01/02/2021 11:06