Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'ya: Küçücüğüm her şeyim

Cem Yılmaz (46) ile 3 aydır aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya (28) önceki akşam Sarıyer-Reşitpaşa’daki bir restoranda yemekteydi. Aynı mekanda ailesiyle doğum gününü kutlayan Nilgün Belgün’ün torunu Derin Demiralp çiftle çektirdiği fotoğrafı Instagram’a yükleyince magazin muhabirleri restorana koştu.

Çıkışta habercileri gören aşıklar gülmeye başladı. Yılmaz “Çok heyecanlıyız. Bizi biliyorsunuz. Ben sinirli, Serenay sakin oluyor. Şimdi rolleri değişeceğiz” dedi. Daha sonra da “Neşeli ve mutluyuz. Çok güzel gidiyor” diye konuşan Cem Yılmaz aralarındaki yaş farkı ile ilgili yapılan haberleri ti’ye alarak sevgilisine Yalın’ın ‘Küçücüğüm her şeyim’ şarkısıyla seslendi.

'Bu konulara girecekseniz olmaz'

Cem Yılmaz, eski aşkı Defne Samyeli’ye de ilişkilerinin başında ‘Bi’tanem’ parçasını söylemişti. Ancak Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilisi Kerem Bürsin ile ilgili soruları duyunca Yılmaz’ın keyfi kaçtı. “Bu konulara girecekseniz olmaz” dedi.

Cem Yılmaz ilişkilerinin nasıl başladığı sorusuna espri yapıp “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde” cevabını verdi.

08/03/2020 12:44