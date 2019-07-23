Cem Yılmaz'dan Tarkan paylaşımı

Birden fazla fotoğrafına yaşlandırma efektini uygulayan ve bunu takipçileriyle paylaşmaktan geri durmayan Yılmaz, uygulamadan öylesine keyif aldı ki yakın arkadaşı Ozan Güven ile olan karelerine de aynı efekti uyguladı.

Hatta Cem Yılmaz işi daha da ileriye götürerek Megastar Tarkan’ın bir fotoğrafına da yaşlandırma efektini uygulamaktan geri durmadı. Yılmaz, şarkıcı Tarkan’ın yaşlı halini ” Tarkan yeni album Futu Futu ! Muzik marketlerde.” ifadeleriyle paylaştı.