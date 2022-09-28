Cem Yılmaz'dan yeni film geliyor

Sevenlerinin karşısına çıkaracağı projelerin tanıtımını sosyal medya hesabı üzerinden yapan Cem Yılmaz böylelikle hayatındaki gelişmelerden takipçilerini haberdar ediyor.

Erşan Kuneri projesinin hemen ardından Ayzek filmi için kolları sıvayan Yılmaz, filminin okuma provalarına da başladı.

Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Bülent Şakrak ve Celal Kadri Kınoğlu ile okuma provasından neşeli bir anı Instagram sayfasında paylaştı.

Filmin kadrosunda 20 yıl önce G.O.R.A filminde birlikte oynadığı Özge Özberk de olunca Yılmaz'dan esprili bir paylaşım geldi.

Bir dönem aralarında küslük olduğu iddia edilen oyuncu ile kafa kafaya verdiği bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Cem Yılmaz fotoğrafına "Bundan 20 yıl önce Prenses Ceku ile okuma provası yapmıştık! E yine yapıyoruz, demek ki her şey yolunda. Özge Özberk, Ayzek ile Bir Gece / DO NOT DISTURB (Rahatsız etmeyin)" notunu düştü.

Yılmaz, son olarak erotik film yapımcısı ve yönetmeni Erşan Kuneri'nin 80'li yıllarda farklı türlerde filmler çekme hikayesini konu alan Erşan Kuneri dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı.

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28/09/2022 08:58