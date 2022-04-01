Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka azaltılması davasında karar

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Cem Yılmaz ile davalı Ahu Yağtu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti.



Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Mahkeme kararında, 10 bin dolarlık (Yaklaşık 150 bin TL) nafakanın 70 bin TL olarak belirlenmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?



Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemişti. 8 yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.



Yağtu'ya dava açan Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istemiş ve 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu.

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01/04/2022 09:16