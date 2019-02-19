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Cem Yılmaz'ın Kıbrıslı Misafirleri Vardı

Usta komedyen Cem Yılmaz, genç popçu Buray'ı misafir etti.

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19/02/2019
HK

Cem Yılmaz'ın Kıbrıslı Misafirleri Vardı

Usta komedyen Cem Yılmaz'ın Kıbrıslı misafirleri vardı. 

Kıbrıslı Fitness eğitmeni, Sami Hamidi, Kıbrıslı genç popçu Buray, Kıbrıslı müzisyen Fikri Karayel ve Kıbrıslı genç piyanist Tolga Erzurumlu Cem Yılmaz'ın evine konuk oldu

Söz konusu buluşmayı Instagram hesabından duyuran Sami Hamidi "Bu sefer spor yok müzik var" dedi.

Çakızdez ismini verdikleri grup ile Cem Yılmaz ve Defne Samyeli düet yaptı

 

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TAGS: Cem Yılmaz
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