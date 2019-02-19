Usta komedyen Cem Yılmaz'ın Kıbrıslı misafirleri vardı.

Kıbrıslı Fitness eğitmeni, Sami Hamidi, Kıbrıslı genç popçu Buray, Kıbrıslı müzisyen Fikri Karayel ve Kıbrıslı genç piyanist Tolga Erzurumlu Cem Yılmaz'ın evine konuk oldu

Söz konusu buluşmayı Instagram hesabından duyuran Sami Hamidi "Bu sefer spor yok müzik var" dedi.

Çakızdez ismini verdikleri grup ile Cem Yılmaz ve Defne Samyeli düet yaptı