Cem Yılmaz’ın sabahladığı yıllar

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve bu hesaplar üzerinden kimi zaman takipçileriyle etkileşime de geçen Cem Yılmaz, bu defa hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu. Kariyerine mizah dergilerinde karikatür çizerek başlayan Yılmaz, o yıllara ait bir kareyi hesabından paylaştı.

Dergide sabahladığı bir günde çekilmiş kareyi twitter hesabına yükleyen Yılmaz bu nostaljik karenin üzerine: “19 yaşımda dergide sabahlarken… Bir Favınızı alırım…Yan masada başka bir karikatürist kardeşim uyuyor…” notunu düştü.