'Cemal Balses Anı Maçı' ertelendi

Mormenekşe G.B. Spor Kulübü'ne unutulmaz hizmetlerde bulunan ve stadyumun adını taşıyan efsane başkanlardan merhum "Cemal Balses Anı maçı" Yalova Spor Kulübü A2 futbolcusu Fatih Can’ın elim bir trafik kazasında vefat etmesi nedeniyle ertelendi.

9 Eylül 2023 tarihinde yapılması planlanan "Cemal Balses Anı maçı" yarın 12 Eylül 2023 tarihinde saat 16:45'de Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ve Maraş Gençlik Spor Kulübü arasında Cemal Balses Stadyumu’nda yapılacak.