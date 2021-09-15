Cemal Erdoğan pozitif!

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15/09/2021

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Cemal Erdoğan pozitif!

Esentepe Beleye Başkanı Cemal Erdoğan’ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erdoğan, Mersin’de adaya gelmeden önce yaptırdığı testin pozitif olduğunu, negatife dönene kadar Mersin’de karantinada olacağını söyledi.

Cemal Erdoğan’ın Adana’ya gittiği öğrenilirken, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kimsenin kendisini aramamasını istedi.

Erdoğan telefon ile arayanlara cevap vermeyeceğini ekledi.

15/09/2021 17:40
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TAGS: Cemal Erdoğan pozitif!, haberkibris,
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