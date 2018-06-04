Cemal Erdoğan: Sizi koltuğa 23 Nisan’da oturtacağım

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, eleştirinin dozunu artıran rakip adaylara, çok sert bir cevap verdi.

Diğer iki adayı “siyaset bilmemekle” suçlayan Cemal Erdoğan, “Siz siyaset bilmiyorsunuz. Söz, ilk 23 Nisan’da sizi koltuğa oturtacağım” diyerek seslendi.

Erdoğan’ın açıklaması şöyle:

“Bunlar gerçekten siyaset bilmiyor. Tam çoluk çocuk bunlar. Bir TV programı tüm adayları davet etti sadece 2’si gitti.

Siyasi seviyeyi çok düşürdüler. Ben bunu bilerek bir anket yayınladım. Bu çocuklar sarıldı telefona ve acele ankete katilin vatandaş olmanız önemli değil oy verin diyorlar.

Bu yöntem Sorvivor’da olur, belediye başkan adaylığında değil.

Sadece seçmenlerin katılacağı anket yapılır sonuç alınır. Size siyaseti alıştıracağım. İkinize de söz, 23 Nisan 2019’da başkanlık koltuğuna sizi oturtacağım.”