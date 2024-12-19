Cemal Hünal'dan 'Issız Adam' hayranlarını şaşırtacak itiraf

Oyuncu Cemal Hünal bir magazin dergisinin Aralık sayısına kapak oldu. At tutkusu ile tanınan Hünal kapak çekimi için bir at çiftliğinde objektif karşısına geçti.

'Issız Adam' ile adını geniş kitlelere duyuran Cemal Hünal, o yıllara dair filmin yönetmeni Çağan Irmak ile ilgili bir anısını paylaştı.

"SANDALYEDEN DÜŞTÜ"

Hünal "Çağan Irmak, 'Film inşallah 300 bin seyirciyi geçer de filmin yapımcısı Mustafa Bey'in parasını kurtarabilirim' diye düşünüyordu. Sonra bana döndü ve 'Sence kaç yapar?' dedi. Bence 1,5 milyonu geçer dedim... Gülmekten sandalyesinden düşmüştü. Ama galiba haklı çıktım...Film 3,5 milyonu da geçti" ifadelerini kullandı.