Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine hükmetti.

Karar, Adalet Bakanlığı'nın görüşü doğrultusunda alındı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı.



İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bazı avukatların sanıkları temsil ettiği duruşmada, Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşünün mahkemeye ulaştığını belirtti.



Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine dosya hakkında durma kararı verilerek, yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini kararlaştırdı.

Geçtiğimiz hafta savcı, yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini istemişti.

Mahkeme heyeti, dosyanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri hususunda görüş bildirilmesi için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı ertelemişti.

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07/04/2022 14:39