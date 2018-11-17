Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni iddia: Veliaht Prens Selman öldürttü

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia eden Washington Post gazetesi aynı haberinde, "ABD Başkanı Donald Trump'a Muhammed bin Selman'ın bu işin içinde olduğunun kanıtı gizlice gösterildi ancak Muhammed'in bu cinayetin emrini vereceği konusunda Trump'ın hala şüpheleri vardı" ifadesine yer verdi. Öte yandan, Amerikan Associated Press (AP) ajansına konuşan ABD'li bir yetkili de "ABD'li istihbarat yetkilileri, Veliaht Muhammed bin Selman'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürme emri verdiği sonucuna ulaştı" ifadesini kullandı.

Washington Post gazetesinin konuyla ilgili kişilere dayandırdığı haberinde, “CIA, Prens Bin Selman’ın Kaşıkçı’nın suikast emrini verdiği sonucuna ulaştı.” ifadesine yer verildi.

Yetkililerin, “yüksek güvenilirliği” bulunduğunu söylediği CIA değerlendirmelerinde, bunun bugüne kadar Muhammed bin Selman’ı cinayetle ilişkilendiren en belirgin tespit olduğu ve Trump yönetiminin Bin Selman’ın ilişkilerini koruma çabalarını zora düşürdüğü kaydedildi.

ABD İSTİHBARATININ DİNLEMELERİNE TAKILAN GÖRÜŞME

CIA’nın bu sonuca ulaşırken, Veliaht Prens’in kardeşi Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman’ın, Kaşıkçı ile yaptığı bir telefon görüşmesinin de olduğu birçok istihbarat kaynağını incelediği aktarıldı.

İddialara göre, ABD istihbaratının dinlemelerine takılan görüşmede Halid bin Selman, Kaşıkçı’ya İstanbul’daki Başkonsolosluğa gidip belgelerini almasını, bunun güvenli olacağını söyledi.

Yetkililer, Halid’in cinayetten haberdar olup olmadığını bilmediklerini ancak bu konuşmayı Muhammed bin Selman’ın yönlendirmesiyle yaptığının kesin olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Fatimah Baeshen, Halid’in Kaşıkçı ile konsolosluğa gitmesi konusunda herhangi bir görüşme yapmadığını, CIA’nın sonuçlarının “yanlış” olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan CIA’nın incelemesinde, Veliaht Prens’in ülkedeki konumunu da göz önünde bulundurduğuna dikkati çeken ABD’li yetkililer, “Suudi Prens’in konumu, Bin Selman bu konunun farkında olmadan ya da bu konuya karışmadan, bu cinayetin işlenmesine imkan olmadığını gösteriyor.” tespitini yaptı.

CIA analistleri, Kaşıkçı skandalına rağmen Muhammed bin Selman’ın tahtını kaybetme tehlikesinin olmadığına inandıklarını dile getirdi.

“TRUMP, BİN SELMAN’IN GÖREVDE KALMASINI İSTEDİ”

Gazetenin haberinde, “Trump üst düzey Beyaz Saray yetkililerine Muhammed’in görevde kalması gerektiğini çünkü Suudi Arabistan’ın İran’ın kontrol edilmesinde yardımcı olduğunu söyledi. Trump, Kaşıkçı’nın ölümü konusunda Suudi Arabistan’ın petrol üretimini engelleyecek bir tartışma istemediğini belirtti.” bilgisine de yer verildi.

Prens Muhammed’in neden Kaşıkçı’yı öldürtmeye karar verdiğine dair sorular olduğuna dikkat çekilen haberde, bu konuda CIA’in inandığı bir teorinin de Muhammed’in Kaşıkçı’nın “Müslüman Kardeşler’e yakınlık duyan tehlikeli bir İslamcı” olduğuna inanması olduğu kaydedilen haberde, Muhammed’in bu düşüncesini Kushner ve John Bolton ile paylaştığına da değinildi.

AP’YE KONUŞAN YETKİLİ DE İDDİALARI DOĞRULADI

Bu arada, Amerikan Associated Press (AP) ajansına konuşan ABD’li bir yetkili de “ABD’li istihbarat yetkilileri, Veliaht Muhammed bin Selman’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürme emri verdiği sonucuna ulaştı” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, önceki gün yaptığı açıklamada, Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamının istendiğini belirtmişti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın cinayetteki rolüne ve bilgisine ilişkin sorulan bir soru üzerine Şelan, Prens’in görevlendirmeyle hiçbir ilgisinin olmadığını, konsolosluk içinde yaşananlara dair kendisine yanlış rapor iletildiğini söylemişti. AA