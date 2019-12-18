Cemal Özyiğit: Polis kesinlikle sivilleşmeli

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Polis Genel Müdürlüğü bütçesi görüşmeleri sırasında söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, polisten korkma değil güven duyma duygusunun geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Muhaceret yasasının son yıllarda doğru dürüst uygulanmadığını ve belirsizlik içinde hareket edilmesini eleştiren Özyiğit, ülkeye giriş çıkışların düzgün kontrol edilmemesinden dolayı ülke güvenliğinde sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Polisin işleyişinde hukuk reformu düzeyinde yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Özyiğit, polis okulunun inşaatının bitmiş olmasına rağmen neden kullanılmadığını sordu.

Poliste işkence iddialarının zaman zaman araştırılarak, kanıtlandığını dile getiren Özyiğit, polisin bununla anılmaması gerektiğini ve polisin ülkeye güven vermesi gerektiğini söyledi.

Polis terfilerinde daha önce sıkıntılar yaşandığını dile getiren Özyiğit, poliste herhangi bir sıkıntıya mehel vermeden yasalar ve tüzüklerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Polisin kesinlikle sivilleşmesi gerektiğini fakat siyasallaşmaması gerektiğinin altını çizen Özyiğit, polis teşkilatındaki sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

18/12/2019 15:24