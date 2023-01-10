Cemal Süreya ölüm yıl dönümünde anılıyor

Modern Türk şiirinin ilk sıradaki temsilcilerinden Cemal Süreya, 9 Ocak 2023 Pazartesi akşamı, tıpkı 3 yıl öncesine kadar olduğu gibi, yine yüzlerce tutkunuyla buluşuyor. Küresel salgın sürecinde kısıtlar ve yasaklar nedeniyle dar alan etkinlikleriyle anılan Cemal Süreya, Cumhuriyet’in 100. yılında yeniden Türkiye CKM’de… “Pınar Saraçoğlu’nun şiirlerle lirik bir gerilim sağlayarak sunduğu etkinliğin akışında yine gelenek ve yenilik birbirinin sarmalı…

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Başkanı Seyyit Nezir’in açılış konuşmasıyla başlayıp sürecek olan etkinlik, büyük şair Ataol Behramoğlu’nun Cemal Süreya anılarıyla açılım kazanırken Nisa Leyla, Melih Baş, Gül Karyaldız, B. Sadık Albayrak, Nihal Tekkanat, Olcay Bağır ve Nesrin Karyaldız’ın birbirini bütünleyen konuşmaları şaire ilişkin anı ve birikimin tozlarını üfleyerek imgelerini belleklerimizde dize dize canlandıracak.

Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden olan Cemal Süreya kimdir? Cemal Süreya’nın eserleri nelerdir? Cemal Süreya’nın hayatı ve eserleri hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca derledik.

Cemal Süreya’nın kısaca hayatı

1931 yılında Erzincan’da hayata gözlerini açan Cemal Süreya, aslen Tuncelilidir. Sırasıyla Beyoğlu İlkokulu, Bilecik Ortaokulu, Hayrdarpaşa Lisesi ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğitim gördü. İlk şiiri, 1953’te “Mülkiye” isimli bir dergide çıktı. Edebi hayatının daha sonraki yıllarında “Yeditepe”, “Pazar Postası”, “Şiir Sanatı” gibi dergilerde şiirleri yayımlandı. “Üvercinka” isimli kitabıyla Yeditepe Şiir Armağanı’nı kazandı. 1990 yılında hayata gözlerini yumdu.

Cemal Süreya kimdir? (Uzun)

Asıl adı Cemalettin Seber olan Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan’da dünyaya geldi. Ailesi aslen Tunceli Pülümür’lüdür. Babası Hüseyin Seber, annesi ise Gülbeyaz Seber’dir. Küçük yaşta annesini kaybeden Süreya, okumak için halasının yanına İstanbul’a gitti. Öğrenim hayatına Beyoğlu İlkokulu‘nda başladı. Daha sonra ailesiyle birlikte Bilecik’e giderek eğitimini burada sürdürdü.

Parasız yatılı okul sınavını kazandı ve öğrenimine Bilecik Ortaokulu‘nda devam etti. Mezuniyetinin ardından İstanbul’da bulunan Haydarpaşa Lisesi‘ne gitti. Edebiyata olan ilgisi de bu dönemde başlamıştı.

Liseyi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi‘ne kaydoldu. 1954 yılında mezun olduktan sonra çeşitli devlet kurumlarında memur olarak çalıştı.

İlk şiiri olan “Şarkısı-Beyaz” 1953 yılında “Mülkiye” adlı dergide yayımlandı. Ertesi yıl “Yeditepe” adlı dergide yayımlanan “Gül” şiiri, onun geniş çevrelerce tanınmasını sağladı. Şiirlerini yayımladığı diğer mecralardan bazısı şunlardı: “Yenilik”, “Asır”, “Pazar Postası”, “Şimdilik”, “Şiir Sanatı”.

Küçük yaşlardan itibaren adından ve soyadından utandığını ve bu sebeple ismini değiştirdiğini söyler. 1956 yılında arkadaşıyla girdiği bir bahisten dolayı adındaki “y” harflerinden birini atmıştır.

1958 yılında ilk şiir kitabı olan “Üvercinka” yayımlandı. Bu kitabı ile ertesi yıl Yeditepe Şiir Armağanı‘nı kazandı. Cemal Süreya, 10 Ocak 1990 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti.

Cemal Süreya’nın eserleri

Şiirleri

Göçebe

Üvercinka

Sevda Sözleri

Beni Öp Sonra Doğur Beni

Uçurumda Açan

Sıcak Nal

Güz Bitigi

Düzyazıları

Aydınlık Yazıları/Paçal

Oluşum’da Cemal Süreya

Folklor Şiire Düşman

Papirüs’ten Başyazılar

Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi

Şapkam Dolu Çiçekle

Günübirlikler

Onüç Günün Mektupları

Günler

99 Yüz İzdüşümler/Söz Senaryosu

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10/01/2023 14:24