Cemal Süreya ölüm yıl dönümünde anılıyor
Cemal Süreya, ölümünün 33. yıl dönümünde Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği tarafından CKM'de özel bir programla anılacak.
10/01/2023
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Modern Türk şiirinin ilk sıradaki temsilcilerinden Cemal Süreya, 9 Ocak 2023 Pazartesi akşamı, tıpkı 3 yıl öncesine kadar olduğu gibi, yine yüzlerce tutkunuyla buluşuyor. Küresel salgın sürecinde kısıtlar ve yasaklar nedeniyle dar alan etkinlikleriyle anılan Cemal Süreya, Cumhuriyet’in 100. yılında yeniden Türkiye CKM’de… “Pınar Saraçoğlu’nun şiirlerle lirik bir gerilim sağlayarak sunduğu etkinliğin akışında yine gelenek ve yenilik birbirinin sarmalı…
Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Başkanı Seyyit Nezir’in açılış konuşmasıyla başlayıp sürecek olan etkinlik, büyük şair Ataol Behramoğlu’nun Cemal Süreya anılarıyla açılım kazanırken Nisa Leyla, Melih Baş, Gül Karyaldız, B. Sadık Albayrak, Nihal Tekkanat, Olcay Bağır ve Nesrin Karyaldız’ın birbirini bütünleyen konuşmaları şaire ilişkin anı ve birikimin tozlarını üfleyerek imgelerini belleklerimizde dize dize canlandıracak.
Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden olan Cemal Süreya kimdir? Cemal Süreya’nın eserleri nelerdir? Cemal Süreya’nın hayatı ve eserleri hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca derledik.
Cemal Süreya’nın kısaca hayatı
1931 yılında Erzincan’da hayata gözlerini açan Cemal Süreya, aslen Tuncelilidir. Sırasıyla Beyoğlu İlkokulu, Bilecik Ortaokulu, Hayrdarpaşa Lisesi ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğitim gördü. İlk şiiri, 1953’te “Mülkiye” isimli bir dergide çıktı. Edebi hayatının daha sonraki yıllarında “Yeditepe”, “Pazar Postası”, “Şiir Sanatı” gibi dergilerde şiirleri yayımlandı. “Üvercinka” isimli kitabıyla Yeditepe Şiir Armağanı’nı kazandı. 1990 yılında hayata gözlerini yumdu.
Cemal Süreya kimdir? (Uzun)
Asıl adı Cemalettin Seber olan Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan’da dünyaya geldi. Ailesi aslen Tunceli Pülümür’lüdür. Babası Hüseyin Seber, annesi ise Gülbeyaz Seber’dir. Küçük yaşta annesini kaybeden Süreya, okumak için halasının yanına İstanbul’a gitti. Öğrenim hayatına Beyoğlu İlkokulu‘nda başladı. Daha sonra ailesiyle birlikte Bilecik’e giderek eğitimini burada sürdürdü.
Parasız yatılı okul sınavını kazandı ve öğrenimine Bilecik Ortaokulu‘nda devam etti. Mezuniyetinin ardından İstanbul’da bulunan Haydarpaşa Lisesi‘ne gitti. Edebiyata olan ilgisi de bu dönemde başlamıştı.
Liseyi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi‘ne kaydoldu. 1954 yılında mezun olduktan sonra çeşitli devlet kurumlarında memur olarak çalıştı.
İlk şiiri olan “Şarkısı-Beyaz” 1953 yılında “Mülkiye” adlı dergide yayımlandı. Ertesi yıl “Yeditepe” adlı dergide yayımlanan “Gül” şiiri, onun geniş çevrelerce tanınmasını sağladı. Şiirlerini yayımladığı diğer mecralardan bazısı şunlardı: “Yenilik”, “Asır”, “Pazar Postası”, “Şimdilik”, “Şiir Sanatı”.
Küçük yaşlardan itibaren adından ve soyadından utandığını ve bu sebeple ismini değiştirdiğini söyler. 1956 yılında arkadaşıyla girdiği bir bahisten dolayı adındaki “y” harflerinden birini atmıştır.
1958 yılında ilk şiir kitabı olan “Üvercinka” yayımlandı. Bu kitabı ile ertesi yıl Yeditepe Şiir Armağanı‘nı kazandı. Cemal Süreya, 10 Ocak 1990 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti.
Cemal Süreya’nın eserleri
Şiirleri
Göçebe
Üvercinka
Sevda Sözleri
Beni Öp Sonra Doğur Beni
Uçurumda Açan
Sıcak Nal
Güz Bitigi
Düzyazıları
Aydınlık Yazıları/Paçal
Oluşum’da Cemal Süreya
Folklor Şiire Düşman
Papirüs’ten Başyazılar
Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi
Şapkam Dolu Çiçekle
Günübirlikler
Onüç Günün Mektupları
Günler
99 Yüz İzdüşümler/Söz Senaryosu