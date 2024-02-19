Cemal ve Özüm şampiyon

Merhum Kemal Mehmet Ali Aksay, oynanan karşılaşmalarla anıldı.

ÖYAK kurucularından ve eski yönetim kurulu başkanı Merhum Kemal Mehmet Ali Aksay anısına Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Cumartesi günü Büyükler Ferdi Klasman Şampiyonası düzenledi.

Federasyonun spor salonunda gerçekleşen karşılaşmalar saat 10.00’da başladı ve aynı gün sona erdi.

İlginin yoğun olduğu şampiyonada büyük erkeklerde Arucad Anka Spor Derneği oyuncusu Cemal Kara şampiyon olurken, büyük kadınlarda ise GAÜ sporcusu Özüm Özel ilk sırada yer aldı. Oynanan maçlar sonrasında başarılı olanlara ödülleri verilirken, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, yapılan katkılardan dolayı ÖYAK Genel Müdürü Mustafa Oymacı ve Merhum Kemal Mehmet Ali Aksay’ın eşi Aliye Aksay’ı teşekkür plaketi takdim etti.

Müsabakalar sonrasında sıralama şu şekilde oluştu;

Büyük Kadınlar

1.Özüm Özel (GAÜ)

2.Ecem Önder (Arucad Anka Spor Derneği)

3.Sıla Harper (Dumlupınar)

3.Liva Çevik (GAÜ)

Büyük Erkekler

1.Cemal Kara (Arucad Anka Spor Derneği)

2.İbrahim Pekdoğan (LAÜ)

3.Vehbi Zeki Serter (Arucad Anka Spor Derneği)

3.Ercem Ruhluer (Arucad Anka Spor Derneği)