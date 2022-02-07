Cemaliye Hocaoğlu hayatını kaybetti

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07/02/2022

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Cemaliye Hocaoğlu hayatını kaybetti

Sağlık camiasının 'Sister Cemaliye'si Cemaliye Hocaoğlu hayatını kaybetti.

Baf, Limasol ve Girne'nin çok tanınmış isimlerinden, sağlık camiasının 'Sister Cemaliye'si Cemaliye Hocaoğlu yaşamını yitirdi.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, sosyal medya üzerinden Hocaoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sucuoğlu, mesajında şunları söyledi:

 “Varoluş mücadelemiz içerisinde yer almış, 1974 Mutlu Barış Harekatı öncesi ve sonrasında hemşirelik ve başhemşirelik görevleriyle simgeleşmiş, insanımıza hizmete UBP Girne Kadın Kolları Başkanlığı ile de uzun yıllar devam etmiş, Cemaliye Hocaoğlu'nun kaybından derin üzüntü duymaktayım.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Evlatlarına başsağlığı dilerim.”

07/02/2022 21:09
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TAGS: Cemaliye Hocaoğlu hayatını kaybetti
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