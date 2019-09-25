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Cemevi ve Kültür Kompleksinde pazar günü Aşure Lokması yapacak

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25/09/2019

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Cemevi ve Kültür Kompleksinde pazar günü Aşure Lokması yapacak

KKTC Alevi Kültür Merkezi Pazar Günü Cemevi ve Kültür Kompleksinde Aşure Lokması yapacak.

KKTC Alevi Kültür Merkezi’nin Muharrem Ayı içinde tutulan 12 günlük matem orucun ardından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği “Aşure Lokması”, Pazar günü saat 13:00’de, Alevi Kültür Merkezi Cemevi ve Kültür Kompleksinde (Cihangir Kavşağı),  gerçekleşecek.

Aşure Lokmasına Pir Ercan Kazım Özer Önderlik Edecek. Ayrıca Zakir Deniz Şimşek de Sazı ve sesiyle sahne alarak deyişler söyleyecek.

25/09/2019 17:08

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TAGS: Cemevi ve Kültür Kompleksi, Aşure Lokması, haber, kıbrıs
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