Cemil Karzaoğlu'nun testi pozitif

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, sosyal medyadan Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

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16/09/2021

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Cemil Karzaoğlu'nun testi pozitif

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, sosyal medyadan Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Karzaoğlu, kendisi ile aynı ortamda bulunun kişilere testlerini yaptırmaları için uyarıda bulundu.

Karzaoğlu’nun paylaşımı şöyle:

Bu hafta başı Pazartesi gününden itibaren benimle yüz yüze aynı ortamda bulundugum kişilerin hepsini hatırlamıyorum. Hatırlayan kişiler varsa PCR covid testlerini yapsınlar….Tüm iyi niyetli dilekleriniz için çok teşekkür ederim…

16/09/2021 11:45
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TAGS: Cemil Karzaoğlu, koronavirüs
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