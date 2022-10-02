Cemil Kazancı: “Amacımız 2030 yılında AKSA’yı global enerji sektöründe güçlü bir oyuncu haline getirmek”

Kazancı Holding, AKSA Grup Şirketleriyle birlikte 2030 yılı global stratejilerini oluşturmak için çalışmalara başladı. Kazancı Holding merkez binasında, şirket üst yöneticileri ile bir araya gelen Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Cemil Kazancı, yaptığı konuşmada “Amacımız 2030 yılında AKSA’yı global enerji sektöründe güçlü bir oyuncu haline getirmek” dedi.

Enerji sektöründe 4 kıtada üretim gerçekleştiren ve faaliyetlerini 22 ülkede devam ettiren AKSA Grup Şirketleri ve çatı şirketi Kazancı Holding’in üst yönetimi, Cemil Kazancı liderliğinde bir araya gelerek “2030 Global AKSA Stratejisi”ni oluşturma sürecini başlattı. Bu süreçte AKSA markasının enerji sektöründeki faaliyetleri için 2030 Global AKSA Strateji’sinin oluşturulması ve stratejilerin 2024 yılı içerisinde uygulamaya geçirilmesi hedefleniyor.

Stratejik plan sürecinin açılış toplantısında konuşan Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Cemil Kazancı, bu toplantının AKSA Grup Şirketleri için büyük bir değişimin mihenk taşı niteliğinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “AKSA bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla Türkiye’den dünyaya açılan çok önemli bir enerji grubu haline geldi. Önümüzdeki dönemde hedefimiz 2030 yılında AKSA’yı global enerji sektöründe güçlü bir oyuncu haline getirmek. Özellikle yenilenebilir enerji başta olmak üzere yapılacak yeni yatırımlarla, global enerji ekosistemi içindeki tüm unsurlara hizmet eden ve aktif olarak değer üreten bir grup haline gelmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimize yol haritası oluşturacak 2030 Global AKSA Stratejimizi; “Globalleşme, Kurumsallaşma ve Sürdürülebilir Yüksek Büyüme" olmak üzere 3 temel eksen üzerine inşa ederek AKSA Grup Şirketlerimizi 2030 ve ötesine çok daha büyük başarılarla taşıyacağız.”

Kazancı Holding Hakkında

Temelleri 1950’li yıllarda atılan enerji sektörünün lider kurumlarından Kazancı Holding, Aksa markasıyla Enerji, Doğalgaz, Elektrik, Jeneratör, Tarım ve Turizm gruplarının sağladığı döviz girdisi ve yarattığı istihdam ile de Türkiye ekonomisi için kalıcı bir katma değer yaratmaktadır. Yarım asrı aşan yolculuğunda vizyoner kimliği ve yenilikçi bakış açısı ile dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği yatırımlarla küresel bir güç haline gelen Kazancı Holding bugün 9.000’den fazla çalışanıyla, 4 kıtada üretim yapmakta, 22 ülkede faaliyet göstermekte ve 178 ülkeye satış yapmaktadır.

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02/10/2022 16:47