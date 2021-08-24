 Cemil Sarıçizmeli'den imar planı açıklaması

Mehmetcik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, sosyal medya hesabından yaptığı 'imar planı' ile ilgili açıklamada ülkedeki çarpık yapılaşmaya dikkat çekerek, bu konuda gereken mücadeleyi vereceğini belirtti.

Açıklama şöyle:

Niye mi imar planı istiyoruz? İlk fotoğrafta bir vatandaşımızın inşaa ettiği tek katlı konutu. İkinci ve üçüncü fotoğraflarda ise bu vatandaşımızın evinin tam önüne yapılacak 8 katlı apartman ve bu apartmanın oturacağı arazi. Bunun benzerlerinden yüzlercesi var ülkemizde.

Burdan yatırıma karşı olduğum manası çıkarılmasın lütfen. Benim yapılacak olan apartmana veya başka yatırımcılara karşı olma gibi bir düşüncem yok. Burda suçlu olan bir müteahhit de yok. Onlar da yasalar çerçevesinde yatırımlarını yapıyorlar, ülkeye katma değer katıyorlar. Hatta daha çok yatırımcı gelsin diye çalışıyorum, önlerini açmaya gayret sarf ediyorum. Ancak bunun düzenli ve kimsenin yaşam alanını ve kalitesini düşürmemek için imar planının önemi üzerinde duruyorum. Ülkemizin kanayan yarası çarpık yapılaşmanın bizim bölgemize de yayılmaması için çalışıyorum.

Daha yolun başındayım. Mücadeleye devam!

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24/08/2021 11:36