Cemre Kemer: Babasına benzemesi için dua ettim. Benim burnum estetik, bana niye benzesin!

Çiçeği burnunda anne Cemre Kemer, önceki akşam bir davette görüntülendi.

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25/09/2021

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Cemre Kemer: Babasına benzemesi için dua ettim. Benim burnum estetik, bana niye benzesin!

36 yaşındaki Kemer, "Annelik duygusu tarif edilecek bir duygu değil. Yaşayarak bilinecek bir şey. '40'ı çıkınca uyku düzeni oturacak' dedi 

 "BURNUM ESTETİK, BANA NİYE BENZESİN?"

Temmuz ayında kızını kucağına alan Cemre Kemer, bebeğinin eşi Emre Medina’ya benzediğini ifade etti "Babasına benzemesi için dua ettim. Benim burnum estetik, bana niye benzesin? Babası yeşil gözlü, ona benzesin." 

Doğum sonrası verdiği kilolarla da dikkat çeken Cemre Kemer, eski görünümüne kavuştuğunu ifade etti.

 

25/09/2021 16:06
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TAGS: Cemre Kemer, haber, magazin
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