Cemsa’da çekişmeli final

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Kale Boya’nın üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası 2 Eylül 2023 Cumartesi akşamı yapılan sezonun altıncı ve final yarışlarıyla tamamlandı. Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası yine çekişmeli yarışlara sahne oldu. 10’u 11 yaş altı sporculardan oluşan 17 sporcunun mücadele ettiği yarışlar sonunda, geneli 4-6 yaş arası minik sporcuların, Rookie Challenge gösterisini Buğra Oturak ilk sırada, Reşat Altınör ikinci sırada, Martin Kotkin üçüncü sırada ve Vova Blikhar dördüncü sırada tamamladı.

Miniklerde Rüzgar Okman, Junior’da Hasan Onalt şampiyon

Mini kategoride Eren Murat Ortaç başarılı bir performans sergilediği yarış sonunda ilk kez zirvede yer almayı başardı. İkinciyi tur zamanı belirledi. Ateş Karalım ve Aral Selviler’in puanı eşit olurken, en iyi tur zamanı ile Ateş Karalım ikinci, Aral Selviler üçüncü oldu. Şampiyona lideri Rüzgar Okman’ın hasta olması nedeniyle sadece sıralama turlarına katılabildiği yarış sonunda Rüzgar Okman Mini şampiyonluğunu ilan etti. Junior kategoride gecenin en hızlısı Hasan Onalt oldu ve 200 tam puan ile kayıpsız şampiyon olmayı başardı. İkinciyi yine tur zamanı belirledi. Demir Göksan en iyi tur zamanı ile ikinci, Tuğra Sıddık üçüncü oldu.

Senior şampiyonu Halil Kahraman, Master şampiyonu Abdulsamed Aliyu

Halil Kahraman sezonun finalinde de çok hızlıydı ve birinci olarak şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı. Sezon boyunca sadece bir yarışta ikinci olan Halil Kahraman, 194 puanla sezonun şampiyonu oldu. Uzun bir aranın ardından yarışa katılan Mustafa Efeefe ikinci olurken Metin Bıçkıcıoğlu üçüncü oldu. Senior yarışçılarla piste çıkan Master yarışçısı Salih Karalım birinci olmayı başardı. Özel sebepleri nedeniyle bu yarışa katılamayan sezonun en istikrarlı yarışçılarından Abdulsamed Aliyu Master kategori şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.

Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon sona erdi.

Ana sponsor Kale Boya’nın yanı sıra Cemsa Sporting Center, Güven Sigorta ve Near East Bank’ın da katkılarıyla, Cemsa Sporting Center’de, 1400 metre uzunluğundaki RC1 kodlu pist şeklinde yapılan sezon finalinde dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Kale Boya direktörü Halil Onalt ve Kuzey Kıbrıs Kartind Derneği Başkanı Tigin Güryel takdim etti.

Yarış Sonucu:

Rookie Challenge

1.Buğra Oturak

2.Reşat Altınör

3.Martin Kotkin

4.Vova Blikhar

Mini:

1.Een Murat Ortaç

2.Ateş Karalım-30 Puan (1.07.553)

3.Aral Selviler-30 Puan (1.08.442)

4.Mustafa Topcu

5.Asil Özbahadır

Junior:

1.Hasan Onalt

2.Demir Göksan-32 Puan (1.01.290)

3.Tuğra Sıddık-32 Puan (1.02.601)

Senior:

1.Halil Kahraman

2.Mustafa Efeefe

3.Metin Bıçkıcıoğlu

Mater:

1.Salih Karalım