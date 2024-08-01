Cemsa’da ''Time Attack'' heyecanı yaşanacak
01/08/2024
Sezonun üçüncü Time Attack ve Auto Show organizasyonu Cemsa’da yapılıyor. Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organizasyonu ve Pizza Town Lefkoşa’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik, 3 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı Cemsa Sporting Center’de olacak
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) sezonun üçüncü “Race Fest”, yarış festivali organizasyonunu 3 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı gerçekleştiriyor. Sezonun ilk iki yarışında olduğu gibi oldukça yoğun katılımın olacağı etkinlik Cemsa Sporting Center’de yapılacak. Pizza Town Lefkoşa’nın ana sponsorluğunun yanı sıra, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Etik Hastanesi’nin katkıları ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon saat 17.00’de kapıların açılmasıyla başlayacak.
Sezonun ilk iki organizasyonunda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlikte kapıların açılmasının ardından sergi başlayacak, ardından “Time Attack” yarışı başlayacak. Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker, Elektrikli araçlar ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı “Extreme” sınıfı ile Kadınlar sınıfı da olacak ve toplamda 6 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Hazırlanacak parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için ter dökecek. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak.
Güncel Kayıt Listesi:
|
No.
|
Yarışçı
|
Araç
|
Sınıf
|
1
|
Ateş Tufan
|
GT Four
|
AWD
|
2
|
Ömer Karanfil
|
Mitsubishi Lancer EVO 5
|
AWD
|
3
|
Kemal Topcuoğlu
|
Honda Civic
|
AWD
|
4
|
Okan Yücel
|
Audi S3
|
AWD
|
5
|
Ahmet Biricik
|
Subaru Impreza
|
AWD
|
6
|
Mustafa Ganari Kalaycıoğlu
|
Subaru Impreza
|
AWD
|
7
|
İsmet Tufan
|
GTR R35
|
AWD
|
8
|
Behiç Topcu
|
EVO
|
AWD
|
9
|
Onat Kutlar
|
Honda Civic EK
|
FWD
|
10
|
İsmet Talaş
|
Honda Civic
|
FWD
|
11
|
Jale Kuset
|
Citroen C2
|
FWD
|
12
|
Hasan Karlıtaş
|
Honda Civic
|
FWD
|
13
|
Kemal Topcuoğlu
|
Honda Civic
|
FWD
|
14
|
Osman Biçentürk
|
Fiesta ST
|
FWD
|
15
|
Tanju Candaş
|
Renault Clio
|
FWD
|
16
|
Hülya Göktaş
|
Toyota Glanza
|
FWD
|
17
|
Kaderina Göktaş
|
Honda Civic EG4
|
FWD
|
18
|
İzer Özvurulmuş
|
VW Golf
|
FWD
|
19
|
Emre Türkelman
|
VW Golf
|
FWD
|
20
|
Serhan Hamdi
|
Doğan
|
RWD
|
21
|
Ahmet Bağrıaçık
|
Nissan 350Z
|
RWD
|
22
|
Huri Bağrıaçık
|
Nissan 350Z
|
RWD
|
23
|
Yaşam Karakurt
|
Toyota Soarer
|
RWD
|
24
|
Muhammet Dağtaş
|
Nissan 350Z
|
RWD
|
25
|
Cengizhan Güngör
|
Mazda RX7
|
RWD
|
26
|
Emine Keremoğlu
|
Nissan Silvia S14
|
RWD
|
27
|
Özgür Çetin
|
Nissan Silvia S15
|
RWD
|
28
|
Can Yılmaz
|
Nissan Silvia S15
|
RWD
|
29
|
Şafak Şen
|
Nissan Silvia S14
|
RWD
|
30
|
Mustafa Bağrıaçık
|
Nissan 350Z
|
RWD
|
31
|
Dilara Güngör
|
Nissan 350Z
|
RWD
|
32
|
Ali Güran Tahsin
|
Eunos Roadster
|
RWD
|
33
|
Özner Özgüler
|
BMW Z3 Roadster
|
RWD
|
34
|
Mehmet Toranbeki
|
Honda EF
|
FWD
|
35
|
Erdoğan Dağaştı
|
Renault 9 Turbo
|
FWD
|
36
|
Yenal Öztürk
|
Renault 5 Turbo
|
FWD
|
37
|
Hüseyin Reyhan
|
Starlet GT
|
FWD
|
38
|
Enes Kaya
|
Honda Civic EG
|
FWD
|
39
|
Fahri Pakan
|
Alfa Romeo
|
FWD
|
40
|
Yaşar Fevzioğlu
|
Yaris GR4
|
4WD
|
41
|
Kerim Turan
|
Nissan 350Z
|
RWD
|
42
|
Rayıf Kamçılı
|
Toyota Runx
|
AWD
|
43
|
Sarp Toprak
|
Nissan 350Z
|
RWD
|
44
|
Emre Kanal
|
EK Turbo
|
FWD
|
45
|
Coşkun Gürel
|
Golf 7R
|
AWD
|
46
|
Mazhar Selviler
|
Subaru STI
|
AWD
|
47
|
Tahir Selviler
|
Mercedes 190
|
RWD
|
48
|
Ahmet Necati Özkan
|
Mercedes E330
|
RWD
|
49
|
Kıyal Tahir Selviler
|
Civic Type R
|
FWD
|
50
|
Mustafa Beyaz
|
Mercedes 190
|
RWD
|
51
|
Salih Zeki Hafız
|
Ford Escort
|
RWD
|
52
|
Mazhar Selviler
|
Subaru STI
|
AWD
|
53
|
Adem Pençe
|
Toyota Corsa
|
FWD
|
54
|
Kemal Özkural
|
Suzuki Swift T
|
FWD
|
55
|
Kürşat Güdül
|
Nissan Silvia
|
RWD
*FWD: Ön Çeker
*RWD: Arka Çeker
*AWD: 4 Çeker01/08/2024 13:25