Cemsa’da ''Time Attack'' heyecanı yaşanacak

ads ads ads ads
01/08/2024

ads
Cemsa’da ''Time Attack'' heyecanı yaşanacak

Sezonun üçüncü Time Attack ve Auto Show organizasyonu Cemsa’da yapılıyor. Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organizasyonu ve Pizza Town Lefkoşa’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik, 3 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı Cemsa Sporting Center’de olacak

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) sezonun üçüncü “Race Fest”, yarış festivali organizasyonunu 3 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı gerçekleştiriyor. Sezonun ilk iki yarışında olduğu gibi oldukça yoğun katılımın olacağı etkinlik Cemsa Sporting Center’de yapılacak. Pizza Town Lefkoşa’nın ana sponsorluğunun yanı sıra, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Etik Hastanesi’nin katkıları ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon saat 17.00’de kapıların açılmasıyla başlayacak.

Sezonun ilk iki organizasyonunda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlikte kapıların açılmasının ardından sergi başlayacak, ardından “Time Attack” yarışı başlayacak. Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker, Elektrikli araçlar ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı “Extreme” sınıfı ile Kadınlar sınıfı da olacak ve toplamda 6 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Hazırlanacak parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için ter dökecek. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak.

 

Güncel Kayıt Listesi:

No.

Yarışçı

Araç

Sınıf

1

Ateş Tufan

GT Four

AWD

2

Ömer Karanfil

Mitsubishi Lancer EVO 5

AWD

3

Kemal Topcuoğlu

Honda Civic

AWD

4

Okan Yücel

Audi S3

AWD

5

Ahmet Biricik

Subaru Impreza

AWD

6

Mustafa Ganari Kalaycıoğlu

Subaru Impreza

AWD

7

İsmet Tufan

GTR R35

AWD

8

Behiç Topcu

EVO

AWD

9

Onat Kutlar

Honda Civic EK

FWD

10

İsmet Talaş

Honda Civic

FWD

11

Jale Kuset

Citroen C2

FWD

12

Hasan Karlıtaş

Honda Civic

FWD

13

Kemal Topcuoğlu

Honda Civic

FWD

14

Osman Biçentürk

Fiesta ST

FWD

15

Tanju Candaş

Renault Clio

FWD

16

Hülya Göktaş

Toyota Glanza

FWD

17

Kaderina Göktaş

Honda Civic EG4

FWD

18

İzer Özvurulmuş

VW Golf

FWD

19

Emre Türkelman

VW Golf

FWD

20

Serhan Hamdi

Doğan

RWD

21

Ahmet Bağrıaçık

Nissan 350Z

RWD

22

Huri Bağrıaçık

Nissan 350Z

RWD

23

Yaşam Karakurt

Toyota Soarer

RWD

24

Muhammet Dağtaş

Nissan 350Z

RWD

25

Cengizhan Güngör

Mazda RX7

RWD

26

Emine Keremoğlu

Nissan Silvia S14

RWD

27

Özgür Çetin

Nissan Silvia S15

RWD

28

Can Yılmaz

Nissan Silvia S15

RWD

29

Şafak Şen

Nissan Silvia S14

RWD

30

Mustafa Bağrıaçık

Nissan 350Z

RWD

31

Dilara Güngör

Nissan 350Z

RWD

32

Ali Güran Tahsin

Eunos Roadster

RWD

33

Özner Özgüler

BMW Z3 Roadster

RWD

34

Mehmet Toranbeki

Honda EF

FWD

35

Erdoğan Dağaştı

Renault 9 Turbo

FWD

36

Yenal Öztürk

Renault 5 Turbo

FWD

37

Hüseyin Reyhan

Starlet GT

FWD

38

Enes Kaya

Honda Civic EG

FWD

39

Fahri Pakan

Alfa Romeo

FWD

40

Yaşar Fevzioğlu

Yaris GR4

4WD

41

Kerim Turan

Nissan 350Z

RWD

42

Rayıf Kamçılı

Toyota Runx

AWD

43

Sarp Toprak

Nissan 350Z

RWD

44

Emre Kanal

EK Turbo

FWD

45

Coşkun Gürel

Golf 7R

AWD

46

Mazhar Selviler

Subaru STI

AWD

47

Tahir Selviler

Mercedes 190

RWD

48

Ahmet Necati Özkan

Mercedes E330

RWD

49

Kıyal Tahir Selviler

Civic Type R

FWD

50

Mustafa Beyaz

Mercedes 190

RWD

51

Salih Zeki Hafız

Ford Escort

RWD

52

Mazhar Selviler

Subaru STI

AWD

53

Adem Pençe

Toyota Corsa

FWD

54

Kemal Özkural

Suzuki Swift T

FWD

55

Kürşat Güdül

Nissan Silvia

RWD

 

*FWD: Ön Çeker

*RWD: Arka Çeker

*AWD: 4 Çeker

01/08/2024 13:25
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Cemsa, time attack
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.