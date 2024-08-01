Cemsa’da ''Time Attack'' heyecanı yaşanacak

Sezonun üçüncü Time Attack ve Auto Show organizasyonu Cemsa’da yapılıyor. Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organizasyonu ve Pizza Town Lefkoşa’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik, 3 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı Cemsa Sporting Center’de olacak

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) sezonun üçüncü “Race Fest”, yarış festivali organizasyonunu 3 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı gerçekleştiriyor. Sezonun ilk iki yarışında olduğu gibi oldukça yoğun katılımın olacağı etkinlik Cemsa Sporting Center’de yapılacak. Pizza Town Lefkoşa’nın ana sponsorluğunun yanı sıra, Güven Sigorta, Capital Radyo ve Etik Hastanesi’nin katkıları ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon saat 17.00’de kapıların açılmasıyla başlayacak.

Sezonun ilk iki organizasyonunda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlikte kapıların açılmasının ardından sergi başlayacak, ardından “Time Attack” yarışı başlayacak. Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker, Elektrikli araçlar ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı “Extreme” sınıfı ile Kadınlar sınıfı da olacak ve toplamda 6 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Hazırlanacak parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için ter dökecek. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak.

Güncel Kayıt Listesi:

No. Yarışçı Araç Sınıf 1 Ateş Tufan GT Four AWD 2 Ömer Karanfil Mitsubishi Lancer EVO 5 AWD 3 Kemal Topcuoğlu Honda Civic AWD 4 Okan Yücel Audi S3 AWD 5 Ahmet Biricik Subaru Impreza AWD 6 Mustafa Ganari Kalaycıoğlu Subaru Impreza AWD 7 İsmet Tufan GTR R35 AWD 8 Behiç Topcu EVO AWD 9 Onat Kutlar Honda Civic EK FWD 10 İsmet Talaş Honda Civic FWD 11 Jale Kuset Citroen C2 FWD 12 Hasan Karlıtaş Honda Civic FWD 13 Kemal Topcuoğlu Honda Civic FWD 14 Osman Biçentürk Fiesta ST FWD 15 Tanju Candaş Renault Clio FWD 16 Hülya Göktaş Toyota Glanza FWD 17 Kaderina Göktaş Honda Civic EG4 FWD 18 İzer Özvurulmuş VW Golf FWD 19 Emre Türkelman VW Golf FWD 20 Serhan Hamdi Doğan RWD 21 Ahmet Bağrıaçık Nissan 350Z RWD 22 Huri Bağrıaçık Nissan 350Z RWD 23 Yaşam Karakurt Toyota Soarer RWD 24 Muhammet Dağtaş Nissan 350Z RWD 25 Cengizhan Güngör Mazda RX7 RWD 26 Emine Keremoğlu Nissan Silvia S14 RWD 27 Özgür Çetin Nissan Silvia S15 RWD 28 Can Yılmaz Nissan Silvia S15 RWD 29 Şafak Şen Nissan Silvia S14 RWD 30 Mustafa Bağrıaçık Nissan 350Z RWD 31 Dilara Güngör Nissan 350Z RWD 32 Ali Güran Tahsin Eunos Roadster RWD 33 Özner Özgüler BMW Z3 Roadster RWD 34 Mehmet Toranbeki Honda EF FWD 35 Erdoğan Dağaştı Renault 9 Turbo FWD 36 Yenal Öztürk Renault 5 Turbo FWD 37 Hüseyin Reyhan Starlet GT FWD 38 Enes Kaya Honda Civic EG FWD 39 Fahri Pakan Alfa Romeo FWD 40 Yaşar Fevzioğlu Yaris GR4 4WD 41 Kerim Turan Nissan 350Z RWD 42 Rayıf Kamçılı Toyota Runx AWD 43 Sarp Toprak Nissan 350Z RWD 44 Emre Kanal EK Turbo FWD 45 Coşkun Gürel Golf 7R AWD 46 Mazhar Selviler Subaru STI AWD 47 Tahir Selviler Mercedes 190 RWD 48 Ahmet Necati Özkan Mercedes E330 RWD 49 Kıyal Tahir Selviler Civic Type R FWD 50 Mustafa Beyaz Mercedes 190 RWD 51 Salih Zeki Hafız Ford Escort RWD 52 Mazhar Selviler Subaru STI AWD 53 Adem Pençe Toyota Corsa FWD 54 Kemal Özkural Suzuki Swift T FWD 55 Kürşat Güdül Nissan Silvia RWD

*FWD: Ön Çeker

*RWD: Arka Çeker

*AWD: 4 Çeker