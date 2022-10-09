Cenapoğlu: Ataoğlu, seçimin demokrasisine gölge düşürmüştür!

Demokrat Parti'de yapılan genel sekreterlik seçimi sonrasında Milletvekili Serhat Akpınar'ın yeni DP Genel Sekreteri seçilmesiyle DP Genel Sekreter adayı Hakan Cenapoğlu, sosyal medya hesabından dün gerçekleşen DP Genel Sekreterlik seçimini değerlendirdi. Cenapoğlu" Fikri Ataoğlu, bakanlığın tüm bürokratlarını sahaya indirip Serhat Akpınar İçin çalışmalarını emretmiş bakanlığın tüm imkanlarını seferber etmiştir.8 Ekim 2022 tarihi Demokrat parti tarihine kara leke olarak yazılmıştır" ifadelerini kullandı.

Hakan Cenapoğlu'nun açıklaması şöyle:

8 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşen Demokrat Parti Genel Sekreterlik seçiminde, Genel Başkan Fikri Ataoğlu seçimin demokrasisine gölge düşürmüş, Serhat Akpınar’ın desteklenmesi için PM üyeleri üzerinde ciddi anlamda baskı, şantaj, tehdit gibi bir siyasi parti genel başkanına yakışmayan çok ciddi müdahalelerde bulunmuştur.

Bir hafta boyunca Fikri Ataoğlu, bakanlığın tüm bürokratlarını sahaya indirip Serhat Akpınar İçin çalışmalarını emretmiş bakanlığın tüm imkanlarını seferber etmiştir.

8 Ekim 2022 tarihi Demokrat parti tarihine kara leke olarak yazılmıştır.

Yapılan tüm tehdit ve müdahalelere rağmen, Fikri Ataoğlu = Serhat Akpınar seçimi ancak atatığı kontenjanlar ile alabilmiş, herşeye rağmen sandıktan çıkan sonuçda parti meclisinin şahsıma verdiği ciddi destek açıkca ortaya çıkmıştır.

Asla pes etmek yok, partimiz için memleketimiz için bir daha asla demokrasinin bu şekilde ayaklar altına alınmaması İçin MÜCADELEMİZE devam edeceğiz.

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09/10/2022 10:51