Cenaze aileye teslim edildi: Küçük Narin köyünde defnedilecek

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

11 saate yakın süren otopsi işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Narin'in cansız bedeni ailesine teslim edildi.

Adli Tıp Kurumundan alınan Narin Güran'ın cansız bedeni yıkanmak üzere Yeniköy mezarlığına götürüldü.

Narin'in daha sonra köy mezarlığında defnedileceği belirtildi.

ÇUVAL İÇİNDE BULUNMUŞTU

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.



Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

ANNE, BABA, ABİ DAHİL 24 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.