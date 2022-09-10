Cenaze töreni 19 Eylül'de yapılacak

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu.

Buckingham Sarayı, Londra’daki Westminster Kilisesi’nde gerçekleşecek törenin Türkiye saati ile 13:00'te yapılacağını duyurdu.



Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip 1947'de, tarih boyunca kralların ve kraliçelerin taç giyme törenlerine de ev sahipliği yapan bu kilisede evlenmişlerdi.

Kraliçe'nin naaşı önce yaşamını yitirdiği iskoçya'daki Balmoral şatosundan Edinburgh'daki Holyroodhouse Sarayı'na götürülecek.

Naaş, pazartesi günü Giles Katedrali'ne götürülerek halkın ziyaretine açılacak. Buradaki törene Kral 3. Charles ve Kraliyet ailesi üyeleri de katılacak.

Kraliçe'nin tabutu, salı günü kızı Prenses Anne'nin refakatinde Londra'ya getirilecek.

Aynı gün Kraliçe'nin naaşı Buckingham Sarayı’ndaki Taht Odası'na yerleştirilecek.

14 Eylül Çarşamba günü ise Kraliçe Elizabeth'in naaşı Parlamento’nun bulunduğu Westminster Sarayı’na törenle taşınacak. Kraliçe'nin naaşı taşınırken tören alayına Kraliyet ailesi de katılacak.

NAAŞI 4 GÜN BOYUNCA HALKIN ZİYARETİNE AÇIK OLACAK

2. Elizabeth'in naaşı, 4 gün boyunca Westminster Sarayı’nda halkın ziyaretine açık olacak. Ardından Kraliçe 19 Eylül'de Westminster kilisesinde resmi devlet töreniyle son yolculuğa uğurlanacak.

Dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarının da yer alacağı törene yaklaşık 2 bin kişilik üst düzey protokolün katılımı bekleniyor.

Bu habere tepkiniz:



10/09/2022 22:33