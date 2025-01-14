Cenaze törenine yanlış tabut yollandı

Larnaka’da 92 yaşındaki bir kadının cenaze törenine yanlış tabut gönderildi.

Politis gazetesi, Larnaka’da 92 yaşındaki bir kadının cenaze törenine yanlış tabut gönderildiğini, durumun tören sırasında ortaya çıktığını yazdı.

Habere göre cenaze törenine gelen 92 yaşındaki kadının çocukları, tabutu açtıklarında içerisinde anneleri yerine başka bir kadının olduğunu gördü.

Tabutun cenaze evine geri gönderilmesi ve birkaç saat sonra doğru tabutun gelmesiyle tören normal şekilde yapılarak tamamlandı.