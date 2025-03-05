Cenevre Zirvesi öncesi İngiltere’den Kıbrıs’a ziyaret

Rum Lider Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile görüşmeler yapmak üzere, olağanüstü ziyaret için Atina’ya gidecek. Atina ziyaretinde yapılacak görüşmeler, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de yapılacak olan gayri resmi Beşli Konferans öncesinde gerçekleştirilecek.

Ziyaret, iki hükümetin, Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi zirveye hazırlık yapmak ve koordine olmak amacıyla yapılacağı açıklandı Hristodulidis’e, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kompos, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelaou ve diğer yardımcıları eşlik edecek.

Rum Basını, “ Hem Atina hem de Lefkoşa, gayri resmi zirvede ortaya çıkabilecek tüm olasılıkları değerlendiriyor ve bu nedenle derinlemesine bir görüşme yapılması ve her iki hükümetin verilerin ortak bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor” diye yazdı

İngiltere’den Ziyaret

Öte yandan, 7 Mart Cuma günü Birleşik Krallık Avrupa Bakanı, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodulidis ile görüşmek üzere Kıbrıs’a gelecek. Kıbrıs ile ilgili meseleleri denetleyen bir pozisyonda bulunuyor ve aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lideri Ersin Tatar ile de görüşecek. Bu ziyaret, gayri resmi Beşli Konferans için yapılan hazırlıklar çerçevesinde gerçekleştirilecek ve Londra hazırlıklara başlamış durumda.