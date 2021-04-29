Cenevre'de bugün ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştirilecek

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29/04/2021

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Cenevre'de bugün ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştirilecek

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen gayrı resmi 5+1 BM toplantısı bugün sona erecek

Toplantı sabah ikili istişarelerle başlayacak. BM genel sekreteri Antonio Guterres,  09:00-09:50 arasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile 10:00-10:50 saatleri arasında Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile görüşecek.

Milletler Sarayı'nda, 11:00-11:50'de Guterres, Anastasiades ve Tatar arasında üçlü istişareler yapılacak.  Gayri resmi toplantı, 12:00-14:00 saatleri arasında katılımcıların genel oturumu ile sona erecek. Görüşmelerde liderlere beş kişi eşlik edecek.

 

29/04/2021 09:05
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