Cenevre'de bugün ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştirilecek

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen gayrı resmi 5+1 BM toplantısı bugün sona erecek

Toplantı sabah ikili istişarelerle başlayacak. BM genel sekreteri Antonio Guterres, 09:00-09:50 arasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile 10:00-10:50 saatleri arasında Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile görüşecek.

Milletler Sarayı'nda, 11:00-11:50'de Guterres, Anastasiades ve Tatar arasında üçlü istişareler yapılacak. Gayri resmi toplantı, 12:00-14:00 saatleri arasında katılımcıların genel oturumu ile sona erecek. Görüşmelerde liderlere beş kişi eşlik edecek.

Bu habere tepkiniz:



29/04/2021 09:05