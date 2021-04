Cenevre’de Haber Kıbrıs farkı

Kıbrıs Türk halkı, Cenevre’de 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 5+1 Kıbrıs Zirvesi’ni Haber Kıbrıs’ın canlı yayınlarından takip etti. 3 gün boyunca bir çok yayın ve konuk ile Kıbrıs Türk halkını Cenevre’deki gelişmeleri aktaran Haber Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Mete Tümerkan ve Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, son dakika gelişmeleri an be an aktardı.

Haber Kıbrıs ekibi Cenevre’den 3 günde toplamda 25 yayın yaparak takipçileri ve vatandaşları bilgilendirdi. 25 yayında toplamda 200 bin görüntüleme elde eden Haber Kıbrıs, bu alanda zirvedeki yerini daha da pekiştirmiş oldu.

Yıllardır her zirvede olduğu gibi Cenevre’de de Haber Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Mete Tümerkan ve Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin yorumlarıyla zirveyi takip eden tüm takipçilere teşekkürü borç biliriz.

Bu habere tepkiniz:



30/04/2021 11:21