Cenevre’de Kıbrıs Zirvesi Başlıyor

İsviçre’nin Cenevre kentinde garantör ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilecek Kıbrıs konusundaki gayrı resmi toplantı bugün başlıyor.

29 Nisan’a kadar sürecek Kıbrıs zirvesinde taraflar arasında Kıbrıs meselesinde yakın gelecekte kalıcı bir çözümü müzakere etmek için “ortak zemininin” olup olmadığı belirlenecek.

Kıbrıs Türk tarafı toplantıda, muhataplarına Türkiye’nin de tam destek verdiği “iki devletin egemen eşitliği ve iş birliğine dayalı yeni vizyonunu” anlatacak.

Cenevre’deki Kıbrıs’la ilgili gayriresmî toplantılar, bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs saatiyle 18.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19.00’da da Rum lider Nikos Anastasiadis’le yapacağı ikili görüşmelerle başlayacak.

Akşam yemeğinde tüm katılımcılar bir araya gelecek.

YarınKıbrıs saatiyle 11.00’de tüm katılımcıların yer alacağı ve konuşmalar da yapacağı bir toplantı planlanıyor. Aynı gün Genel Sekreter Guterres, Cenevre’deki BM binasında taraflarla ikili görüşmeler yapacak. Ardından tüm taraflarla ortak toplantıya geçilecek ve ardından akşam yemeği verilecek.

Konferansın son günü olan Perşembe günü Genel Sekreter Guterres’in Cumhurbaşkanı Tatar’la, ardından da Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile ikili görüşmeler yapması ve yeniden bütün tarafların katılacağı bir görüşme de planlanıyor.

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27/04/2021 09:41