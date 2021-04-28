Cenevre’de tüm taraflar birbiriyle görüşmeye başlıyor

Cenevre’de düzenlenen gayrı resmi 5+1 toplantının ikinci gününde Milletler Sarayı'nda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Türk ve Rum Liderleri ile garantör ülkelerin dışişleri bakanları konuşma yapacak. Garantör ülkelerin dışişleri bakanlarıyla İkili görüşmeler yapacak olan Guterres, Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile degörüşecek.

Taraflar konuşma yapacak

Toplantının ikinci günü 10:00-13:00 saatleri arasında Milletler Sarayı'nda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rum Lider Anastasiades, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile garantör ülkelerden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın konuşma yapacak. Her delegasyon başkanına beş yardımcısı eşlik edecek.

İkili görüşmeler gerçekleştirilecek

Milletler Sarayı'nda, 14:00-18:50 saatleri arasında ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. BM genel sekreteri, 14:00-14:50 saatleri arasında TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 15:00-15:50'de Dendias ile 16:00-16:50 saatleri arasında Raab ile 17:00-17:50 saatleri arasında Cumhurbaşkanı Tatar ve 18:00-18:50 saatleri arasında Anastasiades ile görüşecek.

Akşam ikinci oturum yapılacak

Milletler Sarayı'nda 19:00-20:30 saatleri arasında yeni bir oturum yapılacak. Her heyet başkanına beş kişi eşlik edecek. 21:00'de Intercontinental Hotel'de katılımcılar için bir akşam yemeği verilecek. Her heyet başkanına bir kişi eşlik edecek.

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28/04/2021 09:26