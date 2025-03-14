Cenevre’deki gayriresmi görüşmeye AB gözlemci statüsünde katılıyor

Rum basını Cenevre’deki gayriresmi genişletilmiş toplantıya günler kala Avrupa Birliği’nin (AB) toplantıya katılma talebine Birleşmiş Milletlerin (BM) henüz cevap vermediğini, AB’nin katılımının Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın oluru sayesinde gerçekleşeceğini haber verdi.

Fileleftheros, AB’nin bu konferansta temsil edileceğini gerek Brüksel’in, gerekse Rum yönetiminin doğruladığını belirterek, genişletilmiş görüşmeye birkaç gün kala havada kalan tek şeyin, AB’nin gayriresmi görüşmede sergileyeceği tutum olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maciej Berestecki Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, AB’nin Cenevre’ye katılacağını doğruladı. AB’nin ve özellikle Komisyon’un beklentisi ve müdahil taraflara vermek istediği mesaj sorulduğunda, toplantının organize edilmesini ve BM liderliğindeki süreçlerin devamını hoş karşıladıklarını söyleyen Berestecki “ancak beklentilerimizin ne olduğunu bu aşamada söyleyemem” dedi.

Gazete Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, AB Konsey başkanlığını yürüten Polonya’nın Başbakanı Donald Tusk’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i dün telefonla arayarak, AB’nin BM kararları temelinde çözüm bulunmasına yönelik tutumunu aktarmak üzere dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme hakkında bilgi verdiğini açıkladı.

-“Hakan Fidan’ın iradesi sayesinde”

Alithia “Türkiye Cenevre Konusunda Olumlu Mesaj Veriyor… AB’nin Genişletilmiş Görüşmeye Katılımı Hakan Fidan’ın ‘Evet’i Sayesinde” başlıklı haberinde Türkiye’nin, AB’nin gözlemci statüsünde de olsa, pazartesi günkü görüşmeye katılmasını kabul ederek Cenevre görüşmesinin varacağı sonuçla ilgili olumlu mesajlar verdiğini yazdı.

Rum tarafının AB’nin bu tür konferanslara katılmasını her zaman istediğini hatırlatan gazete “AB’nin görüşmeye katılımı, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın gösterdiği irade sayesinde görülüyor.” ifadesine yer verdi.

-“Ulusal Konsey hem görüşme öncesinde hem de sonrasında toplanacak”

Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, DİSİ, AKEL, DİKO, EDEK, DİPA başkanları ve Ekologlar Hareketi Başkan Yardımcısı Kiriakos Çimillis’in katılacağı, ELAM’ın katılmayacağı Rum Ulusal Konseyi Hristodulidis’e Cenevre’de eşlik edecek. Konsey, hem genişletilmiş görüşmelerin başlamasından önce saat 11.00’de hem de görüşmelerin sonunda Salı akşamı Hristodulidis tarafından bilgilendirilmek üzere toplanacak.

-“Hristodulidis’e eşlik edecek isimler belli oldu”

Edinilen bilgilere göre, Cenevre’ye gidecek Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos başkanlığındaki Kıbrıs Grubu’nda; Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna, Hristodulidis’in Diplomatik Büro Şefi Doros Venezis, Müzakereci Menelaos Menelau, İstihbarat Teşkilatı (KİP) Başkanı Tasos Conis, Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Başsavcı Yorgos Savvidis, uluslararası hukuk uzmanı Savcı Meri Ann Stavrianidu, Yoanna Dimitriu ve Maria Piliku yer alacak.

Hristodulidis’e danışmanlık yapmak üzere oluşturulan hukukçular grubu ise; Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü Kostas Paraskevas, avukatlar Ahilleas Dimitriadis ve Levon Arakelian ve Siyaset Bilimci Vasilis Protopapas’tan oluşuyor.

Politis’e göre, Hristodulidis’e Cenevre’de eşlik edecek DİSİ, AKEL, DİPA VE DİKO Kıbrıs sorununda iki bölgeli, iki toplumlu federal zeminde çözümü destekliyor ancak içeriğine dair çekinceleri bulunuyor. EDEK iki bölgeli, iki toplumlu federasyona karşı çıkıyor. Ekologlar Hareketi’nin tutumu ise bilinmiyor.