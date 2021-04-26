Cenevre’deki görüşmelerin programı belli oldu

Cenevre’de düzenlenecek gayrı resmi 5+1 toplantı ilgili program belli oldu.

Toplantı, salı günü BM Genel Sekrtereri Antonio Guterres ile yapılacak ikili görüşmelerle başlayacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yerel saate göre 16:00'da Guterres ile görüşecek.

Milletler Sarayı'nda Çarşamba günü BM Genel sekreteri, Kıbrıs Türk ve Rum Liderleri ile garantör ülkelerin dışişleri bakanları konuşma yapacak. İkili görüşmeler yapacak olan BM Genel sekreteri Guterres, BM Genel sekreteri 17:00-17:50 saatleri arasında Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşecek.

Milletler Sarayı’nda Guterres, 17:00-17:50 saatleri arasında Cumhurbaşkanı Tatar ile ikili, 11:00-11:50'de Anastasiades’in de katılımı ile üçlü bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmeler sırasında heyet başkanına 5 kişi eşlik edecek.

Programın ayrıntıları

Rum haber kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gayri resmi toplantı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Salı günü öğleden sonra Intercontinental Otel'de yerel saatle 16:00'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve 18:00'de Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiades ile yapacağı ikili görüşmelerle başlayacak. İki lidere 5 yardımcısı eşlik edecek. 20:45'te toplantıya katılanlar için bir resepsiyon düzenlenecek. Her iki taraf da heyet başkanı ve diğer iki kişi tarafından temsil edilecek.

Çarşamba günü 10:00-13:00 saatleri arasında Milletler Sarayı'nda toplantının bir genel kurulu yapılacak. Toplantıda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rum Lider Anastasiades, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile garantör ülkelerden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın konuşma yapacak. Her delegasyon başkanına beş yardımcısı eşlik edecek.

Milletler Sarayı'nda, 14:00-18:50 saatleri arasında ikili istişareler gerçekleştirilecek. BM genel sekreteri, 14:00-14:50 saatleri arasında TC Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile, 15:00-15:50'de Dendias ile 16:00-16:50 saatleri arasında Raab ile, 17:00-17:50 saatleri arasında Cumhurbaşkanı Tatar ile ve 18:00-18:50 saatleri arasında Anastasiades ile buluşacak.

Milletler Sarayı'nda 1900-2030 saatleri arasında yeni bir genel oturum yapılacak. Her heyet başkanına beş kişi eşlik edecek. 21:00'de Intercontinental Hotel'de katılımcılar için bir akşam yemeği verilecek. Her heyet başkanına bir kişi eşlik edecek.

Milletler Sarayı'nda Perşembe sabahı ikili istişareler yapılacak. BM genel sekreteri Guterres, 09:00-09:50'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ve 10:00-10:50 saatleri arasında Anastasiades ile buluşacak. Her heyet başkanına beş kişi eşlik edecek.

Milletler Sarayı'nda, 11:00-11:50'de Guterres, Anastasiades ve Tatar arasında üçlü istişareler yapılacak. Her heyet başkanına beş kişi de eşlik edecek. Gayri resmi toplantı, 12:00-14:00'de Milletler Sarayı'ndaki katılımcıların genel oturumu ile sona erecek. Her delegasyon başkanına beş yardımcısı eşlik edecek.

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26/04/2021 11:15