Cenevre’ye kimler gidiyor?

Cenevre’de düzenlenecek gayrı resmi 5+1 toplantıda Kıbrıslı Türk ve Rum Liderlere eşlik edecek müzakere heyeti ile siyasi parti temsilcileri belli oldu. Heyetler Cenevre'ye gitmek üzere Kıbrıs'tan ayrılmaya başladı.

Kıbrıs Türk tarafında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a müzakereci Ergün Olgun, sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Osman Ertuğ ve iki toplumlu Teknik Komiteler Koordinatörü Oğuzhan Hasipoğlu ile dört hukuk ve anayasa uzmanı eşlik edecek. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Kıbrıs Türk heyetinde yer alacak.

Görüşme heyetinde olmamasına rağmen Cenevreye gidecek siyasi parti temsilcileri ise ; Başbakan Ersan Saner, HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk CTP adına Genel Başkan Tufan Erhürman ve CTP Dışilişkiler Sekreteri Fikri Toros, TDP adına Genel Başkan Cemal Özyiğit.

Kıbrıs Run tarafında ise Rum Lider Nikos Anastasiades'e Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushos, Diplomatik Dairesi Başkanı Kyriacos Kouros ve müzakereci Andreas Mavroyiannis eşlik ediyor.

Başsavcı George Savvides ve müzakere ekibi üyeleri ve hukuk uzmanları grubu da Anastasiadis’ eşlik edecek. Rum yönetiminin heyetinde; Ioannis Kasoulides, Panayiotis Demetriou, Tasos Tzionis, Toumazos Tsielepis, Christina Ioannou, Constandinos Kombos, Costakis Paraskeva, Aristotelis Constantinides, Pantelis Pantelides ve Adrianos Kyriakides bulunuyor.

ELAM lideri dışındaki siyasi parti liderleri Cenevre'ye uçacak. Parti liderleri Demokratik Miting (DISY) Başkanı Averof Neofytou, AKEL Genel Sekreteri Andros Kyprianou, Demokratik Parti (DIKO) Başkanı, EDEK Başkanı Nicholas Papadopoulos, Citizens Alliance Başkanı, Yiorgos Lillikas, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theocharous olacak , Ekolojistler Hareketi - Vatandaş İşbirliği Başkan Yardımcısı Efi Xanthou ve Demokratik Cephe Başkanı Marios Garoyian.

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26/04/2021 11:39