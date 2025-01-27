Cengiz Eminoğlu anısına oynadılar…

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27/01/2025

Cengiz Eminoğlu anısına oynadılar…

Doğan Türk Birliği'nin alt yapı sporcusu, merhum Cengiz Eminoğlu için bu yıl beşincisi düzenlenen turnuvayı kazanan Doğan Türk Birliği oldu.

DTB yanı sıra, Baf Ülkü Yurdu, Gönyeli ve Dumlupınar alt yapı takımlarının katıldığı turnuvada birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynandı.

Finalde galip gelmeyi başaran Doğan Türk Birliği, merhum sporcusu "Cengo", Cengiz Eminoğlu'nu başarıyla anmış oldu.

Turnuva sonrasında takımlara katılımlarından dolayı belge, kupa ve plaket takdimi yapıldı.

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TAGS: Cengiz Eminoğlu anısına oynadılar…
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