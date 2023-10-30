Cengiz Topel Hastanesi başhekiminden Kamil Eronat’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

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30/10/2023

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Cengiz Topel Hastanesi başhekiminden Kamil Eronat’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Dr. Zafer Hıdıroğlu, nisan ayında dolaşım bozukluğu nedeniyle sağ bacağı ampute edilen Lefke sakini Kamil Eronat’a protez bacak takılması için siparişin verildiğini,  Eronat’ın bakım ve tedavisinin protezi gelinceye kadar hastanede devam edeceğini açıkladı.

Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Dr. Zafer Hıdıroğlu, Lefkeli Kamil Eronat’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak şu bilgileri paylaştı:

“25 Nisan 2023 tarihinde dolaşım bozukluğu nedeni ile Cengiz Topel Hastanesi'ne yatırılan Kamil Eronat, 9 Mayıs'ta Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne yatırılarak sağ bacağı ampute edilmiştir. 15 Mayıs’ta tekrar Cengiz Topel Hastanesi'ne yatırılarak tıbbi tedavisi tamamlanan Kamil Eronat'ın şimdi de Ortopedi ve Fizik Tedavi doktorları kontrolünde protez bacak ölçüleri alınarak siparişi yapılmıştır. Kamil Eronat'ın bakımı ve tedavisi bugüne kadar yapıldığı gibi bundan sonra da protezi gelinceye kadar hastane personeli tarafından büyük bir özveri ve titizlikle yapılmaya devam edilecektir.”

30/10/2023 17:43
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TAGS: Cengiz Topel Hastanesi başhekiminden Kamil Eronat’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
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