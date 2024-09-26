Cengiz Topel Uzun emekliye ayrıldı…

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, 1988 yılında başladığı öğretmenlik kariyerine bugün veda ettiğini duyurdu. Kamu görevinde 39 yıllık deneyime sahip olan Uzun, sadece eğitim alanında değil, spor, kooperatifçilik ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da emek verdiğini belirtti.

Uzun, veda mesajında, bu uzun yolculukta kendisine destek olan ailesine, öğrencilerine, meslektaşlarına ve işbirliği yaptığı herkese teşekkür etti.

Uzun’un paylaşımı şöyle:

“Hoşçakalın.

1988 yılında başladığım öğretmenlik hayatıma bugün Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü olarak veda ediyorum. Vatan görevi ile birlikte 39 yıllık kamu görevimde bir devlet adamı sorumluluğunda görev yapmaya çalıştım. Sadece Eğitim değil spor, kooperatifçilik ve birçok sivil toplum kuruluşunda emek verdim.

Bugün veda ederken beni ben yapan, bu yolculukta bana değer katan, başta ailem, öğrencilerim, meslektaşlarım, arkadaşlarım, dostlarım ve işbirliği yaptığım herkese sonsuz teşekkür ederim.

Benim için bir son olmayacak, elbette tüm birikimimle yolu sevgiden geçen herkesle başka mecralarda eminim buluşacağız.

Sevgiyle kalın.