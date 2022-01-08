Cengiz Ünder 45 yıllık hasreti dindirdi

Fransa Ligi'nde Marsilya, Bordeaux'u deplasmanda 1-0 yendi. Konuk ekibin golünü milli futbolcumuz Cengiz Ünder attı, Marsilya'nın 45 yıllık deplasman galibiyeti hasreti sona erdi.

Fransa Ligi'nin 20. haftasında Marsilya, Bordeaux'u deplasmanda 1-0 yendi. Omicron varyantı nedeniyle Fransa hükümeti maçlara en fazla 5 bin futbolseverin katılmasına izin verirken; vakalar nedeniyle maçın ertelenmesini isteyen Bordeaux, bu isteğine olumlu yanıt alamayınca karşılaşmayı seyircisiz oynattı.

Bordeax, Çarşamba günü 17 futbolcusundan yararlanmayacağını açıklamıştı. Son üç haftada 21 pozitif vaka açıklayan Bordeaux, Brest'e kaybettikleri geçen hafta sonundaki Fransa Kupası maçında da rezerv takımdan oyuncuları kadroya almıştı.

Koronavirüs varyantının gölgesi altında oynanan maçı Marsilya 1-0 kazandı. Konuk ekibin golü 37. dakikada şık hareketler sonrası Cengiz ünder'den geldi.

Rakibini en son 1977 Ekim ayında 2-1 yenen Marsilya, 45 yıl sonra deplasmanda üç puan aldı.

Marsilya bu galibiyetle puanını 36 yaptı ve Nice'in üç puan önünde 2. sıradaki yerini korudu. Bordeaux ise 20 maç sonunda 17 puanda ve maç fazlasıyla küme düşme hattının 1 puan üstünde yer aldı.

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08/01/2022 10:06