Cengiz Ünder haftanın 11'ine seçildi

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, sezon başında transfer olduğu Marsilya'da başarılı oyununu sürdürüyor. Daha önce Montpellier ve Bordeaux ağlarını sarsan 24 yaşındaki oyuncu, Saint-Etienne karşısında da gol atmayı başardı.

Gösterdiği iyi performans ile dikkat çeken milli futbolcu, Ligue 1'de haftanın 11'ine seçildi. Cengiz Ünder'e, Mbappe ve Lopes ile birlikte en yüksek puan olarak 10 üzerinden 8 verildi.

Diğer yandan Fransa'da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, takımının Montpellier'yi 2-1 yendiği maçta fileleri sarsmayı başardı.

24 yaşındaki milli futbolcu, Botman ile birlikte karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi.

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30/08/2021 16:12