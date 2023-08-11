Cengiz Ünder İstanbul'a geliyor: İşte maliyeti

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu bu gece İstanbul'da olacak.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder’i kadrosuna katıyor. Sarı lacivertliler, Marsilya'nın inadını kırdı ve milli oyuncuyu Transfer etti.

RMC Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Cengiz Ünder için Marsilya'ya 15 milyon euro ödeyecek. Cengiz, bu gece Türkiye'de olacak.