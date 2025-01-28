Cengiz Ünder transferinde sonuç çıkmadı: Anlaşma sağlanamadı

Süper Lig'de ara transfer döneminde kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri Cengiz Ünder oldu.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak isterken oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı ve transfer iptal oldu.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon yedi maça çıkan Cengiz Ünder gol veya asist katkısı sağlayamadı.

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye imza atmıştı.